Ciao Manuel! Sei stato tanto generoso la scorsa settimana, quando non hai esitato un attimo a venirci a trovare per coronare il sogno di Angela Grignano. "Da noi… a ruota libera" andrà in onda oggi con una puntata leggera e allegra, ma la notizia della tua morte ci ha reso molto molto tristi. Il nostro cuore abbraccia i tuoi familiari, i tuoi amici e tutte quelle persone – come Angela – che in te hanno trovato motivo di ispirazione. Eri rimasto in contatto con lei, vi sentivate spesso. La ruota della vita gira come le pare… davvero la tua morte prematura ci sconcerta. Caro Manuel, mancherai tanto con la tua energia e vitalità… Ma il tuo ricordo rimarrà con noi. Ciao Pinocchio ! #manuelfrattini @angelagrignano