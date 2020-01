Francesca Fantoni scomparsa da Bedizzole: ritrovato il suo corpo

Un’altra donna scomparsa e le ricerche hanno portato al ritrovamento del suo cadavere in un parco vicino alla piazza. Cosa è accaduto a Francesca Fantoni?

Francesca Fantoni era una delle persone scomparse in questi giorni: dopo le tante ricerche è stato ritrovato il suo corpo.

La scomparsa a Bedizzole

La donna di 35 anni era scomparsa il 25 gennaio alle ore 17 dalla provincia di Brescia – come si evince dai media locali. Dalle prime notizie era emerso che Francesca non sarebbe rientrata a casa nella notte.

La particolarità che ha preoccupato sin da subito la famiglia è il fatto di aver trovato il suo smartphone in piazza, rotto. Le forze dell’ordine si sono attivate sin da subito al fine di poter controllare tutte le zone con l’aiuto della Protezione Civile.

La donna era uscita di casa per recarsi in piazza, ma da quel momento sembrava essere scomparsa nel nulla. Apprensione anche per il ritrovamento del cellulare, che è stato considerato un campanello d’allarme per gli inquirenti.

Il ritrovamento del corpo di Francesca

Le ricerche per ritrovare la ragazza scomparsa da casa al 25 gennaio hanno avuto un epilogo molto triste. I Carabinieri e la Protezione Civile l’hanno trovata morta in un parco vicino alla piazza del paese.

Per ora non ci sono informazioni aggiuntive sulla causa del decesso: in questo momento il medico legale sta svolgendo i primi rilievi sul posto insieme agli inquirenti.

Come si evince su BresciaOggi, la ragazza sarebbe stata strangolata.

Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto alla giovane ragazza.

In aggiornamento