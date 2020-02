Francesca Fantoni, emersi gli agghiaccianti risultati dell’autopsia sul corpo della povera donna

Quello che è successo a Francesca Fantoni è assurdo e i risultati dell’autopsia sono agghiaccianti. Ecco tutto quello che ha dovuto subire

La povera Francesca Fantoni è scomparsa da casa e poi ritrovata morta vicino alla piazza del Paese. Ora l’autopsia evidenzia cosa è accaduto in quelle terribili ore.

I risultati risultati dell’autopsia

Uscita di casa e poi scomparsa nel nulla, Francesca è stata trovata morta nel piccolo bosco vicino alla piazza del Paese – proprio dove era stato ritrovato alcune ore prima il cellulare rotto.

Dopo ore di interrogatorio la confessione del 32enne Andrea Pavarin ha fatto emergere alcuni dettagli su quella sera: nonostante questo non si riesce a capire – per ora – quale possa essere stato il movente per questo terribile femminicidio.

I risultati dell’autopsia sulla donna hanno portato ad altri dettagli sconcertanti: secondo quanto fatto emergere – come cita anche Brescia Today – la ragazza sarebbe stata prima stuprata e poi strangolata dal suo aggressore.

Il carcere per Andrea Pavarini

Con questa rivelazione terribile e la confessione di Andrea Pavarini, il caso sembra essere chiuso. I segni sul corpo avevano già portato a delineare un omicidio ma non una violenza.

L’uomo era stato fermato poche ore dopo il ritrovamento della ragazza ed è stato incastrato proprio dalla felpa con macchie di sangue che indossava durante la notte tragica di sabato.

È stato confermato il fermo e il giudice delle indagini preliminari ha disposto la sua custodia cautelare: proprio da dietro le sbarre dovrà attendere il suo processo per l’accusa di omicidio volontario.

Francesca, una ragazza conosciuta e amata da tutti, riceverà presto il suo ultimo saluto e l’abbraccio da parte di tutta la comunità.