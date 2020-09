Francesca Fagnani, chi è la giornalista e compagna di Enrico Mentana?

Francesca Fagnani è la conduttrice di Belve sul Nove: scopri vita privata, carriera e curiosità sulla compagna di vita di Enrico Mentana.

La Maratona sulle elezioni di questa sera condotta da Enrico Mentana è alle porte: chi è la sua compagna Francesca Fagnani?

Biografia della conduttrice di Belve e altre curiosità.

Francesca Fagnani, una carriera brillante

Francesca Fagnani è nata nel 1978 a Roma e ha fin da subito abbracciato l’amore per la cultura e l’informazione.

Un curriculum che risplende per dedizione e impegno quello della Fagnani, laureata e in possesso di un dottorato di ricerca in filologia dantesca ottenuto metà all’Università La Sapienza e metà a New York.

Scelse nel 2001 agli albori della sua carriera di tuffarsi nel giornalismo e nella televisione partendo dal basso: si presentò alla Rai chiedendo di essere assunto per riordinare le cassette.

Ottenne uno stage e da li fu solo una crescita lavorativa ricolma di ambizione e pregio: iniziò una carriera televisiva in Ballarò con Michele Santoro e oggi conduce un seguitissimo programma sulla Nove, Belve.

Condivide la passione per la cultura, l’informazione e la televisione con il suo attuale compagno Enrico Mentana, giornalista autore e conduttore televisivo italiano. Fanno coppia fissa dal 2013.

Nel cuore di Francesca, si legge su YouMovies, ci sono tre grandi amore al momento: il suo lavoro, il suo compagno e la loro dolce cagnolina Nina.

Vita privata e Curiosità: Enrico e Nina

Francesca è stata in passato accusata dall’ex moglie di Mentana, Michela Rocco di Torrepadula, di essere una sfascia famiglie. La donna accusava Jessica ed Enrico di aver iniziato la loro relazione ancor prima del divorzio. Smentite in merito da parte di entrambi hanno scagionato la conduttrice e giornalista da queste orribili accuse.

Sono esattamente 23 gli anni che dividono la coppia dal punto di vista anagrafico ma l’età è solo un numero per loro.

La Fagnani ha dichiarato di andare perfettamente d’accordo con i 4 figli di Enrico e che non ha assolutamente rinunciato all’idea di avere figli suoi. Per ora lei ed Enrico si godono la loro dolcissima cucciola di King Cavaliere, Nina.

La sua vita privata è e resta tale: Francesca non ama sbandierare alle riviste di gossip i dettagli intimi della sua quotidianità. Qualcosa però trapela dai social: ama viaggiare, trascorrere del tempo con Enrico, adora il suo lavoro, mangiare prelibati piatti gourmet e senza dubbio la sua cagnolina.

Francesca ha dichiarato tempo fa ad un giornalista di Chi che condivide con il suo amato una vita di coppia normale: intervallata da party, maratone per le elezioni e red carpet ma senza dubbio entrambi amano di più stare con gli amici e rilassarsi sul sofà.

Il lavoro di entrambi li tiene occupati ed Enrico Mentana, conosciuto per essere uno vero stacanovista, spesso la lascia da sola a causa del lavoro. Proprio questa sera ci sarà un evento che tratterrà a lungo Enrico sul luogo lavorativo: la Maratona Mentana sulle elezioni regionali, amministrative e sul Referendum.

Francesca non biasima il compagno per questo perché il tempo che trascorrono insieme è più che qualitativo.

Quest’estate, come accade spesso, Francesca è andata in vacanza da sola:

Non mi lamento del fatto che lui, se potesse, vivrebbe in diretta

ha detto la donna.