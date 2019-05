Grande Fratello, Giorgio mette le mani addosso a Francesca De Andrè: la D’Urso lo butta fuori

Francesca De Andrè in lacrime: l’ex Giorgio entra in casa, confessa il tradimento e le stringe forte il viso. La D’Urso costretta ad intervenire

La nuova punta del Grande Fratello 16 è iniziata ancora una volta all’insegna di Francesca De André è la vicenda del tradimento del fidanzato.

Barbara D’Urso ha mostrato due filmati alla De Andrè: il primo con tutte le dolci effusioni che lei e Gennaro si sono scambiati nel corso della settimana e il secondo con tutte le reazioni scaturite dalla notizia del tradimento di Giorgio Tambellini con una mora provocante in un locale.

Francesca De Andrè e l’incontro con l’amica Alessandra

Carmelita, dopo aver isolato Giorgio in una camera e la bella Francesca in un’altra, ha fatto incontrare quest’ultima con la sua più cara amica: Alessandra. Hanno avuto giusto pochi minuti di conversazione a loro disposizione.

“dimmi tutto quello che ha detto Giorgio nell’audio. ho bisogno di capire cosa ha detto in quel maledetto audio”

Voce sommessa e parole di supplica da parte della gieffina che, però, non ha ancora avuto modo di approfondire l’audio tra la sua migliore amica Alessandra e l’ex fidanzato.

Giorgio entra in casa

Solo dopo l’incontro tra le due amiche del cuore, Carmelita ha chiesto a Giorgio Tambellini di avere un confronto diretto con la sua ex Francesca De Andrè.

Lì è scoppiata la bomba. Lo share ha subito un’ascesa che nessuno si aspettata: la mossa di prendere Giorgio si è rivelata geniale per gli ascolti.

Infatti, tutti aspettavano uno scontro con il diretto interessato e magari anche qualche perla della D’Urso, che ci ha deliziati, le scorse settimane, con i suoi ” Adesso mi inca***“.

Il gesto aggressivo di Giorgio: Carmelita lo caccia via

C’era chi, da casa, si aspettava un Giorgio in lacrime in attesa di tornare con la sua ex o di essere almeno perdonato e chi si aspettava un Giorgio che fornisse una giustificazione “valida” per quello che aveva fatto contro Francesca De Andrè.

Contrariamente a tutto ciò, è avvenuta una lite fortissima che si è conclusa con la libertà concessa dal giovane nei confronti della sorella di Fabrizia. Giorgio non si è giustificato e ci sono state solo risate ad accompagnare una forte ammissione:

“Si, ti ho tradito. Lei e’ bellissima”.

Ad un certo punto Giorgio si è lasciato andare ad un gesto un po’ troppo aggressivo, che alla conduttrice non è piaciuto affatto. La D’Urso, infatti, l’ha accusato anche di stringere un po’ troppo forte il volto di Francesca.

Messo con le spalle al muro, Giorgio alla fine ha confessato il suo tradimento. Dopo lo show di Giorgio, quest’ultimo è Francesca si sono lasciati ma si sono detti che si chiariranno al di fuori del reality show.