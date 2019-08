Francesca De Andrè lasciata da Gennaro Lillio: il motivo dell’addio svelato sui social

Dopo il Grande Fratello e alcuni mesi di convivenza con Francesca De André, Gennaro Lillio ha deciso di mettere la parola fine alla storia

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio formavano una bellissima coppia. Purtroppo però anche il loro sentimento è giunto al capolinea. Il motivo? Lo abbozzato Gennaro in un messaggio sui social. Le parole del modello napoletano su Instagram chiariscono l’incompatibilità con la figlia di De Andrè.

Gennaro Lillio e la fine della storia con Francesca

Dopo le voci della crisi, è arrivata la notizia ufficiale. A dare il triste annuncio è proprio il modello Gennaro Lillio. L’ex gieffino ha rivelato la fine della relazione con Francesca De André. Le storie condivise dai due ragazzi domenica scorsa avevano già lasciato presagire il peggio. E il peggio è arrivato. Gennaro rivela:

“Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e a oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo col ‘Rispetto’”

Parole che non fanno altro che confermare ciò che già si era capito. I due, con i loro caratteri estremamente diversi non sono riusciti a portare avanti la relazione. Chiaramente, i fan, vorrebbero maggiori info in merito a questa triste decisione anche perché dalle parole del napoletano si evince che c’è dell’altro.

Gennaro, le parole nella storia d’addio

Su instagram la storia che rivela l’addio con Francesca pubblicata da Gennaro Lillio qualche ore fa ha fatto il carico di visualizzazioni. In tanti si aspettavano questa storia, da parte di uno dei due, da un momento all’altro. Su IG continua:

“C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone ma i proverbi cinesi insegnano ‘Chi nasce tondo non muore quadrato’.”

Il ragazzo ha deciso di allegare anche uno screenshot, che per chi ha seguito il Grande Fratello 16 vuol dire molto. L’ex gieffino ha inserito l’immagine di una schermata di Instagram in cui si legge che Francesca De André ha iniziato a seguire Giorgio Tambellini, il suo ex con il quale ha avuto più di uno scontro dentro e fuori la casa.

Forse è stato proprio tutto questo a scatenare l’ira del modello napoletano ma adesso tocca sentire l’altra campana, quella di Francesca De Andrè che per ora non ha ancora detto nulla sulla questione.