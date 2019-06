Francesca De Andrè ‘ha bestemmiato’: chiesta la squalifica, il Video inciminato

Francesca de Andrè, una delle protagoniste del Gf16, ha fatto indignare i telespettatori a causa di una presunta bestemmia ascoltata da molti telespettatori

Francesca de Andrè è certamente una delle personalità più discusse di questo Grande Fratello e, sin dalla sua entrata all’interno della casa più famosa d’Italia, ha riscontrato apprezzamenti e critiche.

Alcune volte gli spettatori si sono spinti anche troppo oltre, arrivando ad attribuire responsabilità che non erano da attribuire alla bella concorrente mora.

Tuttavia, bisogna ammettere che Francesca ha un passato difficile, oltre ad un presente ancora da chiarire e ad un futuro sentimentale quasi inesistente a causa di Giorgio Tambellini.

Francesca De Andrè e i problemi d’amore

Sono all’incirca tre settimane e poco più che Barbara D’Urso, conduttrice del Grande Fratello 16, apre il programma proprio parlando del triangolo “De Andrè-Tambellini-Lillio“.

Stamani decine di spettatori hanno segnalato un video nel quale si dovrebbe sentire una bestemmia della De Andrè. La clip ha fatto il giro del web e sui social sono quasi tutti certi di sentire:

‘Por** Dio‘.

Il Grande Fratello avvierà i dovuti provvedimenti contro Francesca De Andrè

A tutti gli effetti le parole pronunciate dalla gieffina corrispondono, ma l’audio è disturbato e la voce di Francesca arriva in sottofondo. Fino a che il Grande Fratello non farà le dovute indagini del caso, risulterà davvero complesso capire se si tratta davvero di bestemmia o meno.

Di una cosa, però, possiamo essere sicuri: non sarebbe certo la prima volta che online gira un video in cui viene accusato un concorrente del gf di aver bestemmiato.

In passato è successo anche a Veronica Satti del GF15 e Luca Onestini del GF Vip, ma alla fine gli autori non riscontrarono nessuna offesa a Dio. Ecco il video in cui pare si senta in maniera netta e chiara il momento esatto in cui la gieffina ha bestemmiato.