Francesca Dal Magro uccisa in 3 mesi da un tumore devastante a 28 anni

Francesca Dal Magro uccisa in 3 mesi da un tumore devastante a...

La scoperta della terribile malattia quattro mesi fa, poi il drammatico epilogo. Francesca Dal Magro non ce l’ha fatta.

La 28enne di origini venete è morta dopo una dura lotta contro il male del secolo. Questa mattina l’ultimo saluto alla ragazza nella Chiesa Parrocchiale di Carve.

La scoperta del terribile male

Ha scoperto la malattia soltanto 4 mesi fa e da quel giorno Francesca Dal Magro, 28enne di Borgo Valbelluna, in Veneto, non ha mai smesso di lottare.

Un sorriso speciale quello di Francesca, ucciso dal male di secolo, che non smette di mietere vittime. Da quel drammatico giorno, Francesca è entrata ed uscita dagli ospedali, ma non ha mai smesso di credere che la vittoria per lei fosse ancora possibile.

Era Francesca a dare forza a chi le stava vicino, ha lottato con tutte le sue forze, fino a quando il cancro non ha avuto la meglio su di lei. Tra la radioterapia e le operazioni la giovane combattente ha sofferto molto, ma non ha mai smesso di sorridere.

L’ultimo saluto a Francesca

Si sono svolti questa mattina i funerali di Francesca. Nel pieno rispetto delle regole anti-covid, nella chiesa parrocchiale di Carve, la comunità di Valbelluna si è stretta attorno alla sua famiglia.

Tante le persone a dare l’ultimo saluto alla 28enne, non solo amici, ma anche i membri della USD Castion Bl, società sportiva di cui il papà, Pierluigi Dal Magro, è stato dirigente nel 2015.

Il team le ha tributato anche un saluto sui social:

“La società USD CASTION si unisce al dolore che ha colpito Pierluigi Dal Magro, per la prematura scomparsa di Francesca, esprimendo da parte di tutti il proprio cordoglio e la propria vicinanza”.

Presenti, ovviamente, anche i familiari di Francesca: non solo il papà, ma anche il fratello Simone ed il fratello Alessandro.