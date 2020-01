Troppo trasparente sulle zone intime, Francesca Cipriani osa sui social con delle foto piccanti

Francesca Cipriani, la bellissima showgirl più discussa della televisione italiana, fa impazzire i fans con abito super trasparente

La bellissima Francesca Cipriani è tornata a far parlare di se, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è stata proprio una foto pubblicata sui social.

Francesca Cipriani super bollente

La bella Cipriani in un modo o nell’altro fa sempre parlare di se. Questa volta a renderla protagonista di un nuovo gossip è stata una foto pubblicata sul suo profilo personale di Instagram.

In un modo o nell’altro la bella Francesca fa sempre discutere di lei, infatti dopo il suo debutto al Grande Fratello, la sua carriera è sempre stata in crescita e ancora oggi infatti è molto amata dal pubblico italiano. Conosciuta per i suoi numerosi interventi al seno, la bella showgirl ha infatti deciso di far parlare ancora di se con una bellissima foto che ha lasciato tutti i suoi fans senza parole.

Francesca Cipriani, si vede tutto

La bella Francesca infatti, come le altre sue colleghe, è molto attiva sui social ed infatti pubblica spesso foto e video che la riprendono più seminuda che vestita. Anche stavolta la bella bionda non ha fatto eccezione,pubblicando una foto super bollente sul suo profilo personale di Instagram.La bella Francesca infatti si fa immortalare di spalle con un bel vestito bianco, ma di tessuto trasparente, che lascia poco spazio alla fantasia.

A risaltare subito agli occhi dei suoi fans sono state proprio le natiche della showgirl. La Cipriani infatti si è fatta riprendere da dietro, regalando un bellissimo scatto super sexy ai suoi migliaia di followers sui social, ricevendo un numero di likes pazzesco.