Francesca Cipriani si spoglia in strada: interviene la Polizia

La showgirl italiana dalla scollatura prominente ha rischiato di avere guai con la legge dopo essersi spogliata in strada sotto gli occhi dei passanti

La showgirl Francesca Cipriani torna al centro della bufera mediatica per un episodio che l’ha coinvolta nei giorni scorsi.

La maggiorata ha rischiato di incorrere in guai seri con la legge per essersi spogliata nuda per strada, sotto gli occhi dei passanti. Scopriamo cos’è accaduto.

Il colpo di scena durante il servizio fotografico di Francesca Cipriani

Il settimanale di gossip Nuovo ha raccontato dell’ultima disavventura di Francesca Cipriani. La showgirl è attualmente al lavoro per completare gli ultimi scatti del suo calendario.

Pare però che qualcosa sia andato storto durante il servizio fotografico: un vero e proprio colpo di scena ha spiazzato la Cipriani e tutta la troupe.

L’episodio in questione si è verificato quando la Cipriani si è spogliata nuda in strada, sotto gli occhi di tutti i passanti.

Come testimoniano le foto pubblicate sul settimanale in questione, la Cipriani era in lingerie, vicina a una balla di fieno, sul ciglio di una strada.

Una scena che non è passata sicuramente inosservata e che ha avuto delle terribili conseguenze!

Francesca Cipriani completamente nuda, intervengono i vigili

Senza che nessuno se lo aspettasse, un vigile è intervenuto e, dopo essere arrivato sul set dello shooting, ha interrotto i lavori.

Arrivate sul set, le forze dell’ordine hanno cercato di fermare la realizzazione degli scatti. Alcuni suppongono che l’intervento delle autorità sia stato chiesto da qualche passante, indispettito dallo shooting.

La Cipriani si sarebbe subito prodigata per spiegare al vigile che si trattasse di lavoro. L’opera di convincimento di Francesca nei confronti del vigile sembra aver funzionato, tanto che a lei e alla troupe pare non sia stata fatta alcuna multa.