Francesca Cipriani, il tanga si perde tra le enormi natiche: lo scatto bollente accende le fantasie dei vicini

Francesca Cipriani piccante sui social. L’opinionista di Barbara D’Urso in intimo dinanzi alla finestra aperta lascia i fan e i vicini a bocca asciutta

Francesca Cipriani è ormai un’icona sexy della nostra Tv. Spesso sulla bocca di tutti l’opinionista di Barbara D’Urso, recentemente è stata al centro del gossip per aver ‘rimpolpato’ il suo già poderoso lato b, grazie alle mani miracolose del Dottor Giacomo Urtis.

Ora ritorna, dopo aver pubblicato sui social uno scatto al quanto bollente. L’Ex Pupa, si mostra sui social in una versione è dir poco, bollente.

Completamente senza vestiti, si mostra mentre è affacciata alla finestra dell’appartamento. Lo scatto piccante manda i fan in delirio. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto di repertorio).

Francesca Cipriani stuzzica le fantasie dei vicini

L’Opinionista di Barbara D’Urso ha messo a dura prova i suoi vicino con l’ultimo scatto social. Infatti la bella Cipriani si è mostrata in uno scatto davvero bollente. Fasciata solo di un completino intimo striminzito si affaccia alla finestra scrutando l’orizzonte.

Lo scatto che la riprende di spalle, mette a fuoco le sue curve morbide e burrose. In particolare il tanga troppo sottile sembra quasi perdersi tra i suoi glutei.

Una vera e propria visione per gli occhi dei suoi vicini e dei suoi follower a 6 zeri.

Francesca Cipriani regala un ‘Panorama da sogno’: fan in delirio

Un ‘Panorama da sogno’ cosi è stato definito l’ultimo scatto social pubblicato da Francesca Cipriani che in poco tempo ha conquistato migliaia di like e commenti da parte dei suoi follower i quali hanno apprezzato la morbidezza delle sue curve in bella mostra:

‘Panorama stupendo,non quello che si vede dalla finestra’

scrive un utente, e ancora:

‘ho appena sentito che c’è stato un tamponamento di più di 40 macchine, causa principale Cipriani sulla finestra’

scrive ironicamente un altro fan, alludendo alla Cipriani come una distrazione per i passanti che hanno scrutato la sua bellezza alla finestra. Ecco lo scatto pubblicato poche ore fa dalla bella modella abruzzese: