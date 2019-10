Francesca Cipriani in ospedale, disperata per le condizioni igieniche dei bagni: ‘Invasi dai senzatetto’

Francesca Cipriani in ospedale, disperata per le condizioni igieniche dei bagni: ‘Invasi...

Francesca Cipriani intervistata a ‘Live Non è la D’Urso’ da Barbara D’Urso dopo il ricovero in ospedale. I dettagli dell’angosciante esperienza al Pronto Soccorso

Negli scorsi giorni, la showgirl Francesca Cipriani è stata trasportata in ospedale nella notte a causa di un malore, dovuto ad un virus gastrointestinale.

Il ricovero in Pronto soccorso, ha fatto preoccupare non poco i fan dell’ex naufraga de l’Isola dei famosi.

La ‘Pupa’ ora, pare stia un pò meglio si è concessa durante il ‘Live Non’è la D’Urso’ ad una lunga intervista in cui ha rivelato i dettagli angoscianti del suo ricovero.

‘Ho visto San Pietro’, Francesca Cipriani e le allucinazioni causate dal malore

Un banale virus intestinale, ha indisposto per giorni la bella showgirl di Pescara, per la quale è stato necessario il ricovero al Pronto Soccorso.

Un malore che l’ha condotto in uno stato allucinatorio tale, da rivelare di aver visto in quel frangente ‘San Pietro’, il quale di li a poco le avrebbe consegnato le ‘chiavi del Paradiso’:

‘Mi ero completamente prosciugata, avevo perso tutti i liquidi ed ero disidratata. Sono arrivata all’ospedale che già stavo malissimo’

Non solo il forte malessere e le allucinazioni, anche altre circostanze hanno reso la permanenza in ospedale un vero incubo.

Cipriani, indignata per la presenza di senza fissa dimora all’interno del Pronto Soccorso

Nel corso dell’intervista guidata da Barbara D’Urso nel suo talk Show in fascia serale, la showgirl di Pescara ha inoltre raccontato i dettagli quasi angoscianti del suo ricovero.

In primis la struttura in questione era senza wifi, per non parlare poi del Pronto Soccorso, i bagni in particolare occupati dai senza fissa dimora, ai quali veniva permesso di accedere per potersi lavare.

Non che fosse contraria, ma dal punto di vista igienico, dice la Cipriani non rappresenta questa, secondo lei, la soluzione migliore:

‘i bagni erano completamente occupati da dei senzatetto. Ogni volta che dovevo andare c’era uno di loro lì che si faceva il bagno’

poi prosegue e conclude: