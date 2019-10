Francesca Cipriani malore: trasportata in ambulanza nella notte, cos’è successo alla showgirl – Foto

Francesca Cipriani non si è sentita bene. Nella notte, la showgirl ha postato delle storie molto preoccupanti. E’ stata necessaria l’ambulanza

Francesca Cipriani ha fatto preoccupare tutti. La showgirl, infatti, è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza che l’ha prelevata nella notte. Non sono ancora noti i dettagli. Non è chiaro nemmeno se si è trattato di un incidente o di un malore.

Francesca Cipriani malore durante la notte

La showgirl italiana ha avuto una brutta nottataccia. Sicuramente non è stato nulla di grave, ma vedere quelle foto di Francesca Cipriani (che spesso si mostra in pose provocanti sui social e in Tv) ha fatto preoccupare tutti i fan. La bella Francesca ha pubblicato due stories nella notte che fanno capire quanto male sisa stata.

E’ stata necessaria addirittura un’ambulanza. Ma cosa è successo alla bella Cipriani? In genere, quando è necessario l’intervento di una ambulanza non è proprio una cosa da prendere alla leggera. Ma noi ci auguriamo che presto Francesca spieghi a tutti la sua brutta esperienza.

Francesca tra tubi nell’ambulanza

Francesca Cipriani appare sdraiata su un lettino medico. Evidentemente, la showgirl ha accusato il malore poche ore fa, nella notte. Una foto fa preoccupare, quella dei tubicini attaccati alla coscia. Cosa avrà avuto Francesca?

Non possiamo fare altro che augurare alla Cipri una pronta guarigione anche in vista dei suoi prossimi impegni lavorativi. I fan non vedono l’ora di vedere la sua esuberante allegria di nuovo esplodere in Tv e sui social.

Ecco le foto che hanno allarmato i fan poche ore fa.

Le sue stories sono di qualche ora fa. Francesca di certo aggiornerà i fan al più presto. Sa bene quanto si preoccupano! Quelle foto non sono per niente rassicuranti. Ovviamente, vi aggiorneremo nel caso la showgirl chiarisca quanto accaduto nelle prossime ore. Potrebbe anche decidere di farlo negli studi di Barbara D’Urso a Pomeriggio cinque.