Francesca Cipriani innamorata di Can Yaman di Daydreamer: ‘Piango tutto il giorno per lui’

Francesca Cipriani “Piango tutto il giorno” per Can Yaman. L’ex tentatrice pazza per l’attore che doveva uscire con lei a cena, ma non si è più fatto sentire.

Francesca Cipriani “Piango tutto il giorno” per Can Yaman. L’ex tentatrice non è molto fortunata in amore, basti pensare come due anni fa si è beccata sia stata lasciata da Walter Nudo.

L’appello a Maria

Francesca ha lanciato un appello anche a Maria De Filippi, chiedendole di poter tornare a uomini e donne

“Farei la tronista a Uomini e Donne ma non la tentatrice. Mi appello a voi, aiutatemi. Maria portami sul trono. Mi piacerebbe tanto. Ho parlato con Rosa Perrotta che ha un bellissimo bambino, e mi ha raccontato quello che succede e che si prova… va bene è televisione ma se si è fortunati si può davvero trovare l’amore”.

L’incontro con Can Yaman

Ora la Cipriani ha perso la testa per un attore ben noto cioè Can Yaman. L’ex pupa ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RTL 102.5 al giornalista Francesco Fredella. Pare che avessero un appuntamento in sospeso con l’attore che a quanto pare la sta ignorando. Ha dichiarato:

“Piango tutti i giorni per lui. Avevamo un appuntamento…”

Can Yaman in Italia

Attualmente l’attore turco è in Italia e sul suo Instagram ha postato una sua foto dove si mostra e fa vedere il paesaggio.

La Cipriani ha proseguito spiegando:

“Sono in Puglia, una terra speciale, un mare pazzesco, stavo mangiando perché la cucina è buonissima.. poi tornerò a Milano per questioni di lavoro.

La showgirl ha poi confessato: