Francesca Cipriani bagnina di Baywatch, l’ex concorrente dell’Isola dei famosi, costume, mare e relax a Miami, ecco cosa sta facendo

La bellissima showgirl Francesca Cipriani è tornata a far parlare di se, questa volta per una foto postata nelle ultime ore sui social.

Francesca Cipriani, la nuova Pamela Anderson

La bella showgirl Francesca Cipriani, in un modo o nell’altro cerca sempre di far parlare di se. Spesso ospite del programma pomeridiano di Barabra D’Urso, la Cipriani si fa notare sopratutto per i suoi modi molto provocatori e abiti a dir poco striminziti. Eppure questa volta, la Cipriani si è superata, pare infatti che la bella showgirl abbia preferito mostrare il suo corpo sui social con una foto che ha sorpreso i suoi fan.

La Cipriani infatti ha pubblicato uno scatto dove si mostra super sexy postando una foto dove si fa immortalare con un bellissimo costume di color rosse, sgambato e che risalta le sue abbondanti forme. Pare infatti che Francesca voglia imitare una delle icone più amate di Baywatch, ovvero Pamela Anderson.

La Cipriani festeggia il Capodanno a Miami

La giovane Cipriani infatti si è mostrata ai fan in tutta la sua bellezza. Salvagente tra le mani e posa plastica, Francesca si fa scattare una bellissima foto su quella che è l’originale torretta di controllo della serie tv degli anni ’90.

La showgirl infatti sembra essere serena e felice del suo viaggio oltreoceano e la stessa, sotto la foto, scrive un piccolo pensiero per i suoi amati fans:

“Quest’anno mi trovo a Miami e il 2020 arriverà quindi per me con qualche ora di ritardo. Voi dove passerete l’ultimo dell’anno? Che sia un 2020 ricco di pace, amore, gioia e grande serenità per tutti” https://www.instagram.com/p/B6x-sAYoCC8/?utm_source=ig_web_copy_link

La foto in breve tempo ha ricevuto tantissimi likes e commenti positivi e tantissimi auguri di molti utenti del web per un sereno 2020 anche per la bellissima Cipriani.