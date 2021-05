Francesca Brambilla, racconta il tragico dramma: “Preferisco morire io”

Il noto volto di Avanti un Altro ha raccontato il dramma che sta vivendo in questi giorni: scopriamo cosa è successo.

La Bona Sorte, uno dei personaggi più importanti di Avanti Un Altro.

Lei è nata a Bergamo il 15 marzo del 1992 ed è un’appassionata di motori e musica.

Sin da piccola ha sempre voluto far parte del mondo dello spettacolo e con qualche sacrificio ha realizzato il suo sogno.

Francesca è riuscita ad emergere nel piccolo schermo Francesca “Tiki Taka” e “Quelli che il calcio…”.

Ma il vero successo è arrivato ad Avanti Un Altro, dove ha interpretato il ruolo di Sorella dell’Alieno e la “Bona Sorte 2021.

La sua vita sentimentale è stata sempre molto travagliata, partendo dalla storia con Stefano Laudoni, Max Colombo, Guè Pequeno e la sua ultima relazione con Alessandro Zarino.

Ma a spezzargli veramente il cuore non sono stati questi ragazzi, ma un episodio che è successo proprio in queste ultime ore.

La nota showgirl ha deciso di raccontare tutto il suo dolore attraverso delle stories Instagram.

Ha spiegato che il suo cane soffre di una grave tosse polmonare e con il tempo la sua malattia è peggiorata.

La Brambilla ha spiegato:

“Quel cane è come se fosse mio figlio. Ho cercato milioni di modi per farlo curare, le ho provate tutte. Ha sempre avuto una forte tosse polmonare da quando lo presi in canile.”

Il cucciolo è ricoverato in clinica e la preoccupazione è davvero tanta, Francesca ha rivelato:

“Non so se ce la farà. Non sappiamo se le cure faranno effetto e se il suo corpo sia in grado di reagire. Ma so che io per questo cane ho dato tutta la mia vita. Quando dicevo preferisco morire io prima di lui per non affrontare tale sofferenza ero seria.”