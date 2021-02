La bona sorte di Avanti un altro ha pubblicato una foto a luci rosse senza vestiti.

Il suo corpo toglie il fiato e Francesca non ha problemi a mostrarlo.

Francesca Brambilla ad Avanti un altro

La bellissima bergamasca Francesca Brambilla, classe 1992, è una ragazza dinamica che ama sempre stare al centro dell’attenzione.

Infatti già da ragazzina faceva la fotomodella sulle spiagge di Riccione, il suo sogno è sempre stato quello di fare spettacolo.

Ha partecipato a molti concorsi di bellezza tra cui Miss Padania e Miss Italia, ma ha vinto solo il Titolo di Miss Atalanta.

Nel 2008 debutta in televisione con Tiki Taka e Quelli che Il Calcio.

Ma il suo vero successo è nato nel 2015, grazie al programma Avanti un Altro di Paolo Bonolis, fino al 2016 ha interpretato la Sorella dell’Alieno.

Nel 2017 è stata promossa per eseguire il ruolo di Bona Sorte, da quel momento i telespettatori sono impazziti per la Brambilla.

Ogni volta che entra in studio il pubblico si scatena per lei.

In questi ultimi mesi, girava voce che la super provocante e sensuale showgirl non sarebbe rimasta nel programma di Paolo Bonolis quest’anno, ma alla fine così non è stato perché la rivedremo anche in questa edizione, per fortuna.

La foto a luci rosse che ha scatenato il web

La Brambilla ieri ha postato due foto davvero bollenti su Instagram.

La prima è stata scattata dall’alto e indossa un intimo bianco dove mette in mostra le sue bellissime curve.

Invece nella seconda foto si trova in un campo, orgogliosa del suo corpo espone il suo sensuale lato b mozzafiato.

Nei commenti ci sono solo tanti apprezzamenti da parte degli utenti.

I fan sono rimasti davvero scioccati, poche volte Francesca ha postato foto di questo genere.

Questa è la foto in questione: