Chi è Francesca Brambilla, La Bona Sorte di Avanti un Altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Scopriamo tutti i segreti de La Bona Sorte di Avanti un Altro, personaggio del Minimondo del programma, interpretato dalla bellissima Francesca Brambilla.

Chi è Francesca Brambilla

Nasce a Bergamo, il 15 marzo del 1992.

Sin da piccola intraprende la carriera di fotomodella sulle spiagge di Riccione. Successivamente partecipa a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Italia, proseguendo con l’attività di fotomodella, posando per celebri fotografi.

La donna è per 3 volte la coniglietta di Play Boy, dopo di che entra nel mondo della televisione italiana, partecipando a varie trasmissioni televisive, come Tiki Taka e Quelli che Il Calcio.

Nel 2014, Francesca è l’Ombrellina girls del team Forward, Aleix Espargaro. Nel 2015, viene scelta per l’edizione 2015 di Avanti un altro nel ruolo di “Sorella dell’Alieno”, riconfermata anche per il 2016.

Dal 2017, Francesca Brambilla è La Bona Sorte in Avanti un altro.

Vita privata e curiosità

Alla fine del 2017, la ragazza è al centro dei riflettori per la sua relazione con Stefano Laudoni, cestista ed ex fidanzato di Valentina Vignali.

In base alle parole spese da Valentina Vignali nel corso degli anni, e in particolare durante la partecipazione al Grande Fratello, l’ex fidanzato Stefano l’avrebbe tradita con Francesca.

Proprio per via delle parole della Vignali, la coppia Laudoni-Brambilla è stata molto criticata sui social: la Brambilla ha sempre smentito il tradimento e ha dichiarato di aver avuto una relazione con Laudoni soltanto due mesi dopo che il partner si era lasciato con la Vignali.

Tuttavia, la relazione tra La Bona Sorte di Avanti un Altro e il cestista è durata poco: Laudoni si è infatti fidanzato con Jennifer Casula, Miss Cinema 2013.

La Brambilla, in decenti dichiarazioni, ha confessato di non essere mai stata convinta dell’onestà di Stefano Laudosi e di essersi sentita presa in giro.