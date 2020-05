Francesca Barra, chi è la moglie di Claudio Santamaria?

Chi è Francesca Barra, la nota giornalista, scrittrice e autrice televisiva, sposata con l’attore Claudio Santamaria

Scopriamo insieme tutti i segreti della giornalista italiana Francesca Barra!

Chi è Francesca Barra

Nasce a Policoro, in provincia di Matera, il 24 settembre del 1978, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Si laureata in Scienze della comunicazione all’Università LUMSA, a Roma, con una tesi sulle donne in politica. Diventa conduttrice e autrice televisiva e radiofonica, ospite di numerosi programmi tv come La vita in diretta, per commentare la cronaca nera.

La giornalista è stata anche inviata del Cristina Parodi Live, su LA7 e si occupava di cronaca per il quotidiano Pubblico e l’Unità. Dal 2009, la donna conduce, su Rai Radio 1, il programma La bellezza contro le mafie.

Nel 2012 pubblica il libro “Giovanni Falcone un eroe solo”, mentre nel 2011 era già uscito “Il Quarto Comandamento”, entrambi editi da Rizzoli.

Per la stagione calcistica 2014-2015, la donna è ospite fissa del programma sportivo “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, condotto da Pierluigi Pardo su Italia 1. Inoltre, nel 2015 conduce su La 7 “In onda” assieme a Gianluigi Paragone.

Nel 2018 si candida alle elezioni politiche del 4 marzo per la Camera dei deputati, con l’appoggio del Partito Democratico. In televisione, nella stagione televisiva 2018-2019 è opinionista della trasmissione CR4 – La Repubblica delle Donne.

Vita privata e curiosità

La giornalista, dal 2017, ha una relazione con l’attore Claudio Santamaria, con il quale si è sposata nel novembre dello stesso anno negli Stati Uniti e l’anno dopo a Policoro.

La donna è madre di tre figli, nati dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016: si tratta di Renato nato nel 2006, Emma Angelina nel 2013 e Greta invece nel 2016.

Nel 2019 annuncia, attraverso un post su Instagram, di aver perso il bambino che aspettava dal marito Claudio Santamaria.