Francesca Baraghini, chi è la giornalista italiana? Vita privata e carriera

Chi è Francesca Baraghini, la nota giornalista italiana classe ’84, conduttrice del programma tv Hashtag24 – l’attualità condivisa

Scopriamo insieme tutti i segreti di Francesca Baraghini, dalla nascita al percorso professionale in televisione e nel mondo del giornalismo, fino ad arrivare alla sua vita privata!

Chi è Francesca Baraghini

Nasce a Genova il 23 luglio del 1984. Comincia la sua carriera presso Radio Babboleo nel 2009, mentre, dopo anni, precisamente nel 2014, inizia la sua collaborazione con il quotidiano Il Secolo XIX.

Collabora anche con la Gazzetta dello Sport e con la televisione per la rete televisiva di Genova Primocanale. Tra il 2015 e il 2016 conduce ed è redattrice della Gazzetta Tv. Sempre nel 2016 lavora come conduttrice del telegiornale di Sky Sport 24.

Nel 2017, invece, si sposta a Mediaset per lavorare nel programma Tiki Taka assieme a Pierluigi Pardo. Nello stesso anno passa a Sky e conduce Sky TG 24, dopo di che l’anno successivo conduce Hashtag24 – l’attualità condivisa.

Attualmente lavora a SkyTG24 e conduce Skyline, programma dal lunedì al venerdì alle 23.00

La giornalista inizierà tra poco una nuova avventura su TV8:

“Nella prossima vita farò il gatto, così dormirò. Scherzi a parte, farò sicuramente qualche giorno ad agosto ma quando nascono i nuovi telegiornali è così.”

Vita privata e curiosità

La giornalista ha rivelato di aver voluto intraprendere la sua professione dopo aver letto Il diario di Anna Frank. La Baraghini è grande appassionata di politica e cronaca, ma soprattutto di sport. Non è una grande appassionata di calcio, più che altro segue la sua Sampdoria.

Altre curiosità sono che la giornalista ami la pizza bianca con la mortadella, mentre sua madre sia vegana. La donna è attiva sui social: gestisce un profilo Instagram dove è seguita da 47mila follower.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non è noto se abbia una relazione amorosa in corso.