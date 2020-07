Francesca Alotta ‘Ho un tumore’: inizia la radioterapia l’ex volto di Ora o mai più

Francesca Alotta è tra i concorrenti di Ora o mai più, un talent show musicale condotto da Amadeus su Raiuno dove confessa: “ho un tumore…”

Francesca Alotta è una dei nuovi concorrenti di “Ora o mai più“. Si tratta di un talent show musicale che è condotto da Amadeus, replicato e trasmesso da RAI1 domenica 19 luglio 2020.

La carriera

La cantante è diventata nota nel 1992, quando partecipò nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con la canzone “Non amarmi”. Ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al talent per riprovare a far decollare la sua carriera con altri colleghi.

Si tratta di una nuova occasione che Francesca Alotta sfrutterà per il suo grande talento. Durante un’intervista rilasciata con Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”, ha confessato come nel 1992 abbia passato un periodo molto difficile, soprattutto nell’ambito sentimentale:

“Ero innamorata persa, però, purtroppo non sempre si può avere tutto quello che desideri io aspettavo un bambino e l’ho perso perchè avevo scoperto che aveva un’altra situazione. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e dopo ho deciso di lasciare mio marito”.

Un momento molto complesso e difficile da affrontare, che ha scoperto che avrebbe avuto avere problemi ad avere figli in tutto il futuro. Francesca dice di essere nata madre, capendo che sarebbe stata madre di molti bambini:

“Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio” ha detto.

Lo stalking e la scoperta del cancro

Ma la vita ha riservato altre prove, come il subire lo stalking e la perdita di denaro. Mentre partecipava al programma RAI2 Music Farm, ha scoperto che il fidanzato le aveva preso tutti i soldi che avevano il conto in banca e che è stata vittima di stalking.

“Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”

Ha concluso l’intervista dicendo che ora ha scoperto di avere un cancro e la Balivo l’ha abbracciata commossa: