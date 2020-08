Frana in Valtellina, morta una coppia e una bambina di 10 anni:...

L’auto su cui viaggiavano le vittime è stata travolta da una frana a Chiareggio, in Valtellina. In gravi condizioni il figlio della coppia, un bimbo di 5 anni.

La piccola era figlia di una coppia di amici, che viaggiavano dietro con la loro auto ed hanno assistito al drammatico momento in cui la frana ha travolto l’auto della coppia.

La frana dopo un violento temporale

Il dramma si è consumato intorno alle 17 di mercoledì pomeriggio, quando un violento temporale si è abbattuto sulla Valtellina. Come riferisce anche Fanpage, la pioggia ha provocato un fiume di fango che ha travolto l’auto su cui viaggiavano le vittime.

La vettura è stata sommersa dall’ondata di detriti smossi dall’acqua e per 3 dei 4 occupanti non c’è stato nulla da fare. Il figlio della coppia, un bimbo di 5 anni, è riuscito a salvarsi ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Nella tragedia ha perso la vita anche una bimba di 10 anni, che viaggiava in auto con la coppia, amici di famiglia, ed il piccolo Leo.

I genitori della bimba viaggiavano su un’auto dietro quella travolta dal fango. Immediatamente sono scesi dall’auto ed hanno scavato a mani nude, tentando di salvare la loro bambina, che proprio ieri aveva compiuto 10 anni.

Sul luogo della tragedia sono accorse cinque squadre dei vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri e gli uomini del 118, oltre a diversi volontari. Si continua a scavare sotto i detriti per cercare eventuali altri dispersi.

La strada è stata sgombrata in tarda sera. Per motivi di sicurezza resterà chiusa in attesa del parere dei tecnici.

“Invito tutti a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato”

ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.