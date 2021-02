Framing Britney Spears: trama e data del discusso documentario in onda su Discoveryplus

Framing Britney Spears: trama e data del discusso documentario in onda su...

Ecco tutto quello che sappiamo sul documentario in uscita, focalizzato sulla vita della celebre pop star Britney Spears.

Pochi giorni ancora e i fan italiani della cantante potranno finalmente vedere Framing Britney Spears, il controverso documentario che racconta la pop star.

Ne parla in un modo molto discutibile secondo i seguaci della cantante, che ritengono che molte delle notizie riportate non corrispondano al vero.

Framing Britney Spears: trama e data d’uscita

Framing Britney Spears è il titolo del documentario incentrato sulla vita della celebre pop star Britney Spears, che i fan attendono di vedere da tempo.

Racconta la battaglia legale che la cantante ha dovuto affrontare per la gestione del suo patrimonio e il periodo in cui era davvero tormentata dai paparazzi.

I media, all’apice della carriera, pare ne controllassero ogni mossa.

La docu-inchiesta ripercorre la sua carriera dall’ascesa, al successo e fino ad arrivare al declino.

Parla dei suoi problemi con le dipendenze e degli eccessi. A causa dei disturbi mentali dei quali soffrirebbe, il padre Jamie ne ha chiesto l’affidamento.

Il documentario verrà trasmesso in Italia in esclusiva in streaming nella piattaforma di Discoveryplus il 1° marzo 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

I fan non hanno dubbi: “Britney è in trappola”

Il documentario Framing Britney Spears è tra i più discussi di sempre. Descriverà situazioni che i fan ritengono non corrispondere al vero.

Negli ultimi anni, infatti, i seguaci della pop star credono che Britney sia in trappola, prigioniera non solo di se stessa, ma anche della campana di vetro nella quale è stata richiusa dal padre, che ne ha l’affidamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Britney vive lontana dai suoi fan e dal resto del mondo e, secondo i sostenitori del movimento #FreeBritney, la pop star non farebbe altro che inoltrare, in modo disperato, richieste d’aiuto.