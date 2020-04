Regno Uniti: mamma ventinovenne muore senza salutare il figlio nato il 2 aprile

Fozia Hanif, giovane mamma di 29 anni, muore in terapia intensiva per coronavirus senza salutare suo figlio nato il 2 aprile.

Fozia Hanif, che era risultata positiva al coronavirus, è morta all’Heartlands Hospital di Birmingham l’8 aprile dopo che le sue condizioni sono peggiorate in seguito alla nascita di suo figlio.

La neomamma 29enne – il cui bambino rimane in ospedale – lavorava per i servizi di libertà vigilata presso il tribunale di Birmingham.

I parenti hanno riferito che la giovane mamma si è sottoposta a regolari controlli di maternità in ospedale durante la sua gravidanza.

La donna dopo aver scoperto di avere una leggera febbre, è risultata positiva al Covid-19.

Suo marito Wajid Ali ha riferito a ITV News:

Sophia Hanif, sorella di Fozia, ha commentato:

“Quando è arrivata l’ambulanza hanno fatto i controlli … e tutto andava bene in termini di pressione sanguigna e livelli di zucchero, ma dovevano comunque portarla in ospedale per il suo bambino e … penso che sia stato il secondo giorno in cui ha partorito in ospedale”.