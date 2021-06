Lo riconosci? È la star più amata di 90 giorni per innamorarsi

Spuntano gli scatti che ritraggono uno dei protagonisti indiscussi della trasmissione di Real Time e dei relativi spin-off.

Poche ore fa è stato pubblicato un post su Instagram contenente una serie di scatti che ritraggono un protagonista indiscusso di 90 giorni per innamorarsi.

Le foto sono diventate immediatamente virali e hanno letteralmente conquistato i fan del programma più seguito di Real Time.

Abbiamo scoperto per voi l’identità del bambino immortalato! Ecco chi è!

Chi è il bambino misterioso nello scatto

Il piccolo in foto è oggi una star internazionale seguitissima sui social e in tv.

Si tratta di un uomo che ha partecipato a 90 giorni per innamorarsi e ai suoi relativi spin-off andati in onda su Real Time.

Stiamo parlando di Colt Johnson, che poche ore fa ha compiuto gli anni.

A renderlo noto è stata la madre, che, attraverso il suo profilo, ha postato una serie di scatti inediti.

Uno di questi, lo vede vicino a un uomo… il dettaglio non è sfuggito ai fan che hanno intuito l’identità della persona al suo fianco.

Se fosse così, però, sarebbe davvero incredibile.

Il dettaglio incredibile non sfugge ai fan

Sono queste le foto che in poche ore stanno facendo il giro del web:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Debra Johnson (@savagedebbiej)

Vi basterà scorrere per notare come in una di queste Colt compaia al fianco di un uomo molto più grande di lui.

Secondo molti fan si tratterebbe del padre. Sarà davvero lui?

Se fosse così, sarebbe un vero e proprio scoop, visto che fino ad ora nessuno aveva mai sentito parlare di lui.

La madre, tempo prima in una sua foto, aveva sostenuto che il padre di Colt fosse morto. I fan sono ora curiosi di scoprire se sia così o se abbia semplicemente voluto tenere celata la sua identità.