Per festeggiare i 30 anni in orbita del telescopio Hubble, la NASA regala foto spaziali scattate il giorno del compleanno.

Vi state chiedendo che foto ha scattato la NASA il giorno del vostro compleanno? Nulla di più semplice, ora l’agenzia spaziale americana per festeggiare il compleanno di hubble, il telescopio che è in orbita da 30, ha deciso di regalare una fotografia che è stata scattata il giorno del proprio compleanno.

L’iniziativa della NASA

La NASA ha aperto una sezione apposita del proprio sito, dove una volta inserito il giorno di nascita, ci restituisce un’immagine dello spazio profondo o di fenomeni astrali che è stata scattata nel giorno selezionato. Sono migliaia i post social che mostrano queste immagini, che fanno scoprire quanto sia affascinante il nostro universo.

“Ecco cosa ha visto Hubble nel giorno del mio compleanno”

Ogni post inizia usando questo refrain e come detto, possiamo trovare migliaia di post. Ormai sono trent’anni che il telescopio spaziale Hubble, gira libero e ci ha mandato migliaia d’immagini dallo spazio. Questo telescopio spaziale, si trova in orbita intorno al nostro pianeta dal 24 aprile 1990. Avrebbe dovuto cessare la sua attività nel 2005, ma come molte altre sonde della NASA, resta attiva.

Hubble continua a mandarci foto stupefacenti, scattandone una quotidianamente, LA NASA per celebrare il compleanno del telescopio spaziale, ha deciso di regalare a chiunque ne faccia richiesta tramite il sito, una foto dello spazio catturata nel giorno del nostro compleanno.

Non temete, non dovrete dare dati personali troppo confidenziali, solo il mese ed il giorno di nascita e in base ad una scelta del sistema, riceverete una foto dall’archivio di Hubble. Gli utenti hanno molto gradito l’iniziativa, apprezzando la bellezza delle immagini catturate dal telescopio spaziale. Hubble resterà in orbita e a partire dal 2021, un nuovo e più potente telescopio verrà posizionato e si chiamerà James Webb Space Telescope.