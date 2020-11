Questa bimba oggi è una bellissima conduttrice: in pochi la riconosceranno

La foto postata sui social poche ore fa ha mandato in tilt gli utenti. Di chi sono queste tenere guanciotte rosa? Oggi è una celebre showgirl.

Da alcune ore sui social sta spopolando la foto di una tenerissima bambina. Il suo sguardo curioso e le sue tenerissime guanciotte rosa hanno letteralmente conquistato gli utenti. Ma di chi si tratta?

Se ancora non avete la minima idea di chi possa essere la dolcissima bimba in foto, focalizzate la vostra attenzione su quegli occhietti grandi e vispi. Chi vi ricordano?

Oggi questa bimba è una bellissima donna, celebre attrice e conduttrice, ecco di chi si tratta.

Chi è la showgirl misteriosa?

Un immagine che ha tratto in inganno gli utenti sui social, i quali hanno pensato si trattasse di Aurora Ramazzott la nota speaker radiofonica di Radio 105, figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunzinker, vera protagonista dello scatto.

Quello sguardo vispo appartiene dunque, a sua madre l’amatissima showgirl svizzera.



La foto è stata postata dalla stessa conduttrice sul suo profilo Instagram, ottenendo in un lampo, un botto di like e commenti da parte dei fan, che l’avevano ‘scambiata’ per sua figlia ‘Auri’, sottolineando così l’impressionante somiglianza tra le due:

‘Ho visto l’immagine e credevo che fosse Aurora’

si legge tra i tanti commenti sotto al post della presentatrice.

Il commovente messaggio di Michelle Hunzinker

Lo scatto amarcord è accompagnato da un lungo post carico di nostalgia verso il passato, ma con un augurio speciale rivolto a tutti quelli che la seguono.

La Hunzinker invita così i suoi fan a ricercare il bambino insito in ognuno di noi, per guardare al futuro con gli ‘occhi carichi di speranza’, e di sogni come quelli di un bambino a cui dici che presto ‘arriverà Babbo Natale’.

Parole che in un momento tanto drammatico per il mondo intero a causa della Pandemia, riaccendono la fiamma della speranza nei cuori di tutti.