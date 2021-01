Questa tenera bimba oggi è una amatissima conduttrice: la riconoscete?

Sguardo dolcissimo e guanciotte paffute, avete riconosciuto la tenera bimba in foto? Oggi è una celebre conduttrice Tv. Ecco di chi si tratta.

Lo scatto amarcord dell’amata presentatrice è diventato virale nelle ultime ore sui social. Focalizzatevi sul suo sguardo dolce e curioso, ma anche sulle sue labbra sottili.

Avete capito di chi si tratta? Se no, vi forniamo un ulteriore indizio per risolvere questo rompicapo.

La foto in bianco e nero potrebbe risalire ai primi anni degli anni ’80, dunque presumendo che nello scatto abbia circa 10 anni, oggi l’amato volto della Tv, avrebbe intorno ai 50 anni.

Se neanche questo indizio vi ha condotti alla soluzione, scopriamo insieme chi si cela dietro quelle guanciotte.

Chi è la bimba misteriosa?

Il suo sguardo ed il suo sorriso non sono di certo cambiati, e sono quelli della nota conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone.

Classe 1970, la giornalista romana è ormai un punto di riferimento per gli spettatori italiani, che ogni pomeriggio la accolgono in casa propria attraverso il piccolo schermo, godendo delle interviste a volti noti e non dello spettacolo.

Ma la Bortone è celebre altresì, per aver condotto numerose altre trasmissioni televisive ed essere stata autrice di diversi format, anche questi molto apprezzati dal pubblico nel corso degli anni.

Vita e Carriera

Molto riservata sulla sua vita privata, in una delle sue ultime interviste al settimanale Nuovo, ha rivelato di non essersi mai sposata ma di aver avuto convivenze molto lunghe, mantenendo altresì la più totale riservatezza sul suo privato attuale.

Quanto alla sua carriera, tra i momenti salienti, ricordiamo certamente gli esordi, a partire dal 1989, quando all’età di soli 19 anni ha iniziato a lavorare nella redazione del programma di Mino Damato, Alla ricerca dell’arca.

A partire dal 2010 è autrice del programma di approfondimento politico Agorà, condotto inizialmente da Andrea Vianello e poi da Gerardo Greco.

Poi dal 2017 al 2020 sarà la stessa autrice e giornalista ad occuparsi della conduzione della trasmissione, sino a che non è passata da Rai 3 a Rai 1 dove attualmente come già accennato conduce l’amato talk show, Oggi è un altro giorno.