Forza Nuova: l’ultra destra sfida il coprifuoco a piazza del Popolo

La manifestazione di protesta, degenerata in guerriglia a Napoli, potrebbe dare origini a nuovi episodi a Roma.

Quanto accaduto a Napoli potrebbe rischiare di ripetersi in altre città con l’ultra destra che sfida il coprifuoco nella capitale.

Forza nuova a Roma lancia un appello

L’ultrà di destra di Forza Nuova pronta alla disobbedienza riguardo le norme e le imposizioni del lockdown, che definisce “totalmente illegali”.

Per manifestare contro quella che viene definita dai militanti di Forza Nuova “una dittatura sanitaria” hanno sfilato qualche decina di manifestanti dell’estrema destra come eco di risposta ai disordini avvenuti ieri sera a Napoli.

Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore parlando delle manifestazioni a Napoli ha detto:

“Ieri in piazza a Napoli c’era il popolo e noi siamo dalla parte del popolo napoletano”.

Il piccolo corteo organizzato dai militanti di estrema destra di Forza Nuova, è stato seguito dalle forze dell’ordine, sfilare da Piramide lungo Circonvallazione Ostiense.

Tuttavia non era stato preannunciato alcun corteo, che alla fine si è dimostrato essere un fallimento: solo circa trenta persone sono arrivate a Piramide con l’intenzione di arrivare presso la Regione Lazio, non riuscendoci.

La protesta di Forza Nuova

Certo, qui siamo molto lontano dagli accadimenti di Napoli, dove in migliaia hanno manifestato e dove si sono verificati violenti incidenti con le forze dell’ordine.

In questo caso Castellino e i suoi hanno sfilato, mentre dai balconi in moltissimi hanno invitato i manifestanti a tornare alle proprie abitazioni e a indossare la mascherina.

Come poi apparso sui social non sono mancati reciproci scambi di insulti tra le finestre e la strada.

Era stato fatto dai militanti di Forza Nuova per sabato alle 23, un nuovo invito a partecipare alla riunione in Piazza del Popolo, per protestare contro la dittatura sanitaria e il coprifuoco.

Si prospettano da parte di Forza Nuova altre manifestazioni nei prossimi giorni a Roma e in tutta Italia.