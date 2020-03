Forum di Assago blocca tutti gli eventi: allarme coronavirus dopo il concerto dei Jonas Brothers?

Provvedimenti drastici al Forum di Assago dopo il concerto dei Jonas Brothers e il possibile contagio da coronavirus.

Disagi nei prossimi giorni con il blocco degli eventi e la riprogrammazione del calendario, come da decisione della direzione del Mediolanum alle porte di Milano.

Tutto nasce dalla notizia emersa di un possibile contagio avvenuto in data 14 febbraio 2020 durante il concerto della trio americano amatissimo Jonas Brothers. Il possibile contagio è emerso dall’assessorato alla Sanità Lazio in merito agli spostamenti della famiglia contagiata di Pomezia (poliziotto, moglie, due figli e la cognata).

Secondo quanto emerge – riportato anche da FanPage – la figlia studentessa all’Università la Sapienza ha partecipato al concerto dei trio americano. La nota della Regione spiega:

Evidenziando che la sequenza temporale dell’esordio dei sintomi:

“DEPONGONO PER CONTATTO NON AUTOCTONO MA DERIVANTE DALLA LOMBARDIA”

Nonostante lo staff organizzativo abbia dubbi sul possibile contagio avvenuto in quella sede, sono state prese le opportune precauzioni e si stanno portando avanti le opportune verifiche del caso.

I gestori, come evidenziato sempre a FanPage, evidenziano:

“ABBIAMO LETTO LE NOTIZIE IN RETE MA ONESTAMENTE PENSIAMO CHE QUESTA RAGAZZA SI SIA SPOSTATA CON I MEZZI PUBBLICI. NON CAPIAMO COME SI POSSA PUNTARE IL DITO SOLO VERSO LO STADIO”