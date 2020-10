Forum, Barbara Palombelli chiarisce: “I nostri protagonisti non recitano”, ecco chi sono

Scopriamo insieme se i protagonisti di Forum sono degli attori o i reali protagonisti delle vicende narrate!

Forum è uno dei programmi di Mediaset più seguiti dal pubblico italiano.

La trasmissione va in onda da decenni ed è stata presentata, con successo, da varie conduttrici come Rita Dalla Chiesa e Barbara Palombelli.

La fama di Forum è indiscussa, ma c’è un dubbio che attanaglia da sempre il pubblico a casa. Chi sono veramente i protagonisti di Forum?

Ormai è chiaro che dietro alle storie appassionanti vi siano degli interpreti. Anche l’attuale conduttrice, Barbara Palombelli, ha voluto togliere ogni dubbio al pubblico.

La donna ha raccontato di come coloro che si contendono la ragione e che partecipano tutti i giorni al programma tv, nella maggior parte dei casi non siano i diretti interessati degli eventi narrati.

Gli attori in questione, però, a detta della conduttrice, avrebbero passato eventi simili nella vita privata.

La giornalista ha voluto assicurare ai fan del programma di Canale 5 che gli eventi descritti nel corso di Forum siano situazioni reali, accadute realmente.

A raccontarli sarebbe anche il pubblico a casa, che si mette in contatto con la produzione tramite mail o lettere indirizzate alla trasmissione:

“A volte vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi è stato coinvolto realmente in vicende simili.”