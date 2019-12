Quanto guadagnano gli attori di Forum? Cachet e verità sulle cause

Forum è uno dei programmi di punta di Mediaset, con i suoi attori che recitano nei panni di persone comuni intente a farsi causa tra loro

Scopriamo quanto guadagnano gli attori di Forum, a quanto ammonta il loro cachet per una puntata del programma di Mediaset.

Persone reali o semplici attori?

Forum è uno del programma di Mediaset più visti della fascia oraria mattutina. La trasmissione, in onda da oltre 30 anni, dal 1985, dà spazio a delle cause giuridiche civili che vengono sentenziate da un giudice, che ha l’ultima parola e che stabilisce l’ammenda.

Il format prevede, per ogni causa, l’esposizione dei fatti da entrambe le parti al giudice: è questo il momento clou della trasmissione, dove i protagonisti discutono animatamente e talvolta in maniera davvero esilarante.

Quando la trasmissione era agli inizi, si pensava che i protagonisti si battibeccassero davvero: con il tempo è stato rivelato si trattasse di semplici attori, che seguono un copione e interpretano dei ruoli ben definiti.

Quanto guadagnano gli attori di Forum?

Come tutti gli attori, anche quelli di Forum vengono pagati. Secondo alcune indiscrezioni riportate da IlFattoquotidiano.it, gli attori di Forum percepirbbero un gettone di presenza che va dai 250 euro ai 500 euro a puntata. A tale cifra, vanno aggiunte le spese di trasporto e di alloggio.

Si tratta di numeri abbastanza alti, se si considera non si tratti di attori professionisti. Sì, perché nel corso di un’intervista a IlFattoquotidiano.it, alcuni partecipanti a Forum hanno rivelato di non essere del mestiere. Una volta giunti in studio, infatti, a loro verrebbe dato un copione da leggere.

I più capaci già in un paio d’ore riuscirebbero a imparare il tutto, e sarebbero proprio questi primi a venir presi per la puntata della mattina. I più lenti, invece, vengono scelti per la puntata che viene trasmessa su Rete 4 nel pomeriggio.