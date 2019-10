La forma del tuo piede può rivelare aspetti interessanti su di te e sulla nostra personalità. Confronta il tuo con l’immagine proposta.

Un semplice test della personalità che permette di scoprire aspetti interessanti del tuo carattere. Confronta il tuo piede con l’immagine sopra riportata e scopri di più su di te!

1. Piede greco

Se il tuo piede è come quello nell’immagine 1 o anche definito piede greco che ha la caratteristica d aver il secondo dito che supera l’alluce rivela un aspetto molto interessante della tua personalità. Sei una persona ambiziosa, creativa e non ti fermi mai davanti agli ostacoli. Per gli amici ci sei sempre e non smetti mai di incoraggiare le persone che ti circondano.

2. Piede egizio

Se il tuo piede è come quello contrassegnato nella figura 2 anche detto piede egizio o comune significa che sei una persona allegra, simpatica e molto socievole. Ti piace vivere e ad assaporare le emozioni della vita.

3. Piede romano

Se il tuo piede è come quello contrassegnato nella figura 3 o anche detto piede romano, significa che sei una persona molto timida e introversa. Nonostante tutto riesci ad affrontare le sfide a testa alta e non ti arrendi mai davanti agli ostacoli. In amore non sei molto fortunato in quanto tendi ad inseguire amori impossibili.

4. Piede germanico

Se il tuo piede è come quello contrassegnato nella ultima figura o anche chiamato piede germanico in quanto si caratterizza da una lunghezza più o meno uguale di tutte le dita quasi a formare un triangolo significa che sei una persona che non ti butti nelle situazioni ma ti piace avere idee chiare su cosa fare per prendere la scelta migliore. Le persone che ti circondano ti amano perché sei affidabile, sicura di te e porti sempre a termine ogni tuo obbiettivo prefissato.