Scopri cosa rivela la forma del tuo corpo sul tuo stato di salute

La forma del tuo corpo rivela informazioni importanti sulla tua condizione. E tu di che forma sei? Scoprilo e comprendi cosa il tuo fisico ti rivela sulla tua salute.

Qual è la tua forma?

Mela (Apple)

Se hai un corpo a “mela”, il tuo peso si accumula attorno ai fianchi e all’addome. Sei largo in alto ma piccolo in basso. A volte potresti sentirti come se le tue membra appartenessero a una persona più snella.

La forma della mela è più probabile che si sviluppi con l’età e gli uomini hanno maggiori probabilità di prendere tale forma, con la fuoriuscita della cosidetta “pancia da birra”.

Per entrambi i sessi, questa forma del corpo indica squilibri di stile di vita come un alto livello di stress, cattiva alimentazione e pochissima attività fisica. Negli uomini in particolare, il consumo eccessivo di alcol è stato collegato allo sviluppo della figura a forma di mela.

Per anni, i medici hanno riconosciuto la correlazione tra grasso nell’area addominale e maggiori rischi per la salute. Il grasso in eccesso nella sezione centrale non si accumula solo sotto la pelle. Gli studi hanno dimostrato che il grasso viscerale si accumula molto più in profondità nel torso ed è stato associato a un maggior rischio di cancro al colon e al seno.

Il grasso si dissolve costantemente nel flusso sanguigno e circola attraverso il corpo. Tale eccesso di grasso nel sangue può portare a pressione sanguigna elevata, malattie cardiovascolari e diabete di tipo II.

Triangolo invertito (inverted triangle)

Le persone con forme triangolari hanno spalle larghe ma vita stretta e forse sembrano molto atletiche. Alcuni modelli famosi come Cindy Crawford hanno questa costituzione.

Con una grande percentuale di muscoli e un buon rapporto altezza-peso, la forma triangolare ha un elevato metabolismo. Le persone che hanno questa forma corporea non ingrassano facilmente e, anche quando sono a dieta, perdono più facilmente peso. Non devono esagerare, però, col cibo, sennò possono incorrere in malattie cardiache e osteoporosi.

Pera (pear)

La parte dell’anca è probabilmente più larga della parte superiore del corpo, con la maggior parte del grasso depositato intorno alla zona delle cosce, dei fianchi e dei glutei.

Le persone a forma di pera sono significativamente più sane di quelle con corpi a forma di mela. Il grasso depositato sui fianchi ha meno probabilità di viaggiare nel corpo, riducendo il rischio di malattie cardiache. Inoltre, il rischio di ictus e diabete non è elevato.

Tuttavia, portare un peso extra sui fianchi può portare ad un aumentato rischio di osteoartrite e il grasso è più probabile che appaia come cellulite.

Rettangolo (rectangle)

La forma del corpo rettangolo è anche conosciuta come righello, banana o forma del corpo dritto. Le persone con una forma rettangolare tendono a portare il peso in modo proporzionale.

Le persone a forma di rettangolo tendono ad avere un metabolismo più elevato e non ingrassano facilmente rispetto ad altre forme, quindi possono mangiare la maggior parte degli alimenti con moderazione. La chiave è tenere d’occhio le calorie e non esagerare con specifici alimenti.

Vuoi un corpo con più curve? Scegli una tipologia di l’allenamento che punti a rafforzare le spalle e i muscoli inferiori del corpo come i glutei e le cosce.

La routine di rafforzamento della muscolatura è altamente raccomandata.

Ora che hai identificato la forma del tuo corpo e i potenziali rischi per la salute, puoi avere un maggiore controllo della tua salute. Ma indipendentemente dal fatto che tu abbia una forma del corpo di pera o mela, dovresti sempre concentrarti sul rimanere in salute.