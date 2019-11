ForestaMi, il piano per piantare 3 milioni di alberi entro il 2030

Il nuovo progetto ForestaMi del Comune di Milano, saranno piantati oltre 20.000 nuovi alberi, saranno 3 milioni di piante in città entro il 2030

ForestaMi: entro la fine dell’inverno saranno piantati 20.433 nuovi alberi nei parchi, nelle piazze milanesi, nei cortili delle case popolari. L’obiettivo è raggiungere i 3 milioni d’alberi nella Città Metropolitana entro il 2030. Questo è il piano presentato dal Comune di Palazzo Marino dall’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e dall’assessore alle Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti.

Erano presenti in sala durante la presentazione del piano Piantumazioni 2019/2020, il presidente della Triennale Stefano Boeri, il vicesindaco di Città Metropolitana Arianna Censi e la ricercatrice del Politecnico Maria Chiara Pastore.

La stagione agronomica 2019/2020

Maran ha detto che fino a tre anni fa, si piantavo solo 9.000 nuovi alberi a Milano, mentre in ora secondo la stagione agronomica 2019/2020, entro fine anno si arriverà a 16.000 e si conta di superare quota 20.000 dentro la città. Prosegue dicendo

“Nell’Area Metropolitana si è arrivati a 85mila l’anno scorso, con l’obiettivo di passare i 100mila quest’anno”

La stagione agronomica 2019/2020 è stata inaugurata, con una settimana di piantumazioni in tutta la città. A partire dal 20 al 25 novembre si vedrà la piantumazione di alberi, coinvolgendo per la prima volta anche le case popolari gestite da MM. Si parte da due cortili di case popolari, dove finalmente si terrà conto anche di dare un ambiente più vivibili per gli abitanti di questi stabili. I due palazzi si trovano in via Vergiate e in via Visconti, dove nel primo pomeriggio del 20 sono stati piantati nel primo palazzo 10 alberi e 158 arbusti e nel secondo 6 alberi e 60 arbusti.

Il Piano ForestaMI

ForestaMI è il progetto di forestazione urbana della Città Metropolitana, pensato per poter contrastare gli effetti del riscaldamento climatico. Questo tema è stato affrontato al centro del World Forum on Urban Forests – Milano Calling 2019, convegno promosso dalla Triennale di Milano.