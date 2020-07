Food Forest, che cos’è il bosco edibile di Milano?

La Food Forest sta nascendo nel cuore di Milano, un bosco totalmente edibile nel Parco Nord. Tutti i cittadini potranno quindi adottare alberi e piante, prendendosi cura e tenere i loro frutti. Ben 10.000 metri quadri saranno messi a disposizione di questo progetto. Potrete scoprire piante autoctone, magari antiche e quasi in via d’estinzione o poco conosciute.

Sarà creata grazie alla collaborazione con la catena di ristoranti That’s Vapore, l’Università di Padova, il suo distaccamento Etifor (che ha selezionato le piante) e WoW Nature, che è un noto portale internet che permette di adottare le piante. Secondo il progetto ci saranno ben 2.000 piante suddivise tra alberi da frutto, da legno, medicinali e arbusti, che possono essere adottate dai cittadini. In futuro verranno aggiunte erbe medicinali e officinali, bacche, e ortaggi.

Le prime piante che saranno messe a dimora sono: sanguinella, pero selvatico, acero, ciliegio, frassino, biancospino, carpino, melo selvatico, nocciolo, prugnolo, rosa canina, quercia e tiglio. Grazie a queste piantumazioni si potranno creare tre percorsi stagionali, uno autunnale, primaverile ed estivo. Tramite dei QR code i visitatori potranno scoprire gli usi, le eventuali ricette e la storia delle piante. Lucio Brotto, co-fondatore di Etifor ha spiegato che:

“Il progetto mira a creare un luogo dove le persone possano apprendere l’uso in cucina dei prodotti che derivano dalla nostra flora come foglie, bacche, semi, frutti, gemme e così via con l’intento, quando le piante saranno cresciute abbastanza, di rendere i loro prodotti di libera fruizione per tutti con percorsi esperienziali e didattici guidati.”