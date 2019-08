Fong Fei-Fei, chi è l’icona pop celebrata da Google con il doodle del 20 agosto

Fong Fei-Fei è l’icona pop che oggi 20 agosto Google ha deciso di celebrare con il suo simpatico doodle. Scopriamo insieme chi è e perché è così importante

Il doodle di oggi 20 agosto su Google è dedicato a Fong Fei-Fei, per la giornata a lei dedicata a Taiwan. Una vera star: conosciamola insieme!

Chi è l’icona pop Fong Fei-Fei

Lin Chiu Iuan, questo il suo vero nome, oggi avrebbe compiuto 66 anni e ogni anno Taiwan la ricorda con grande rispetto e affetto. Si è spenta nel 2012 all’età di 58 anni a seguito di una lunga e imperdonabile malattia: tumore ai polmoni.

Una icona pop e “regina dei cappelli”, ricordata così in quanto sperimentatrice di alta moda con un accessorio differente e personalizzato, per ogni sua apparizione pubblica (ne possedeva più di 600!).

Il suo repertorio segna ben 40 anni di carriera, caratterizzato da canzoni romantiche, sognanti, pop che hanno fatto sognare tantissime persone e hanno fatto parte di colonne sonore di pellicole che passeranno sicuramente alla storia.

Non solo cantante, ma un’artista a tutto tondo essendo anche attrice per la televisione e per il cinema. Una carriera costellata da soli grandi successi, con unizio timido dopo aver vinto un concorso canoro all’età di 16 anni.

Arrivando al 1980 l’artista decide di pensare anche all’amore concreto e non solo cantato, sposando un facoltoso imprenditore di Hong Kong con la quale ha avuto un figlio Zhao Hongqi.

La sua incantevole voce viene poi bloccata dal male che non perdona nessuno, ma che rimarrà ugualmente nella memoria dei suoi tantissimi fan.

Il ricordo di Google al 20 agosto

Google le dedica una giornata con il suo doodle di oggi, 20 agosto, al fine di farla conoscere anche a chi – sino ad oggi – non conoscesse la regina dei capelli dalla voce incantevole.

Un grande regalo per il compleanno di una delle dive più amate di Taiwan – e non solo.