Attacchi con l’acido: arriva il primo fondotinta che resiste alla sostanza, la nuova arma delle donne

Un medico britannico afferma di aver inventato un fondotinta che sarà resistente agli attacchi di acido e impedirà alle vittime di essere sfigurate

La dott.ssa Almas Ahmed ha trascorso gli ultimi 10 anni a sviluppare un fondotinta basato su una formula non reattiva, che secondo lei può essere aggiunta a qualsiasi prodotto cosmetico, dal fondotinta al rossetto.

È stata ispirata a creare il composto da Katie Piper, che nel 2008 ha subito un attacco d’acido per mano del suo ex ragazzo, lasciandola con gravi lesioni al viso, inclusa la cecità in un occhio.

Il composto della Ahmed è anche impermeabile e ha un alto punto di ebollizione, il che significa che dovrebbe proteggere chi lo indossa da lesioni dovute al fuoco oltre al materiale caustico.

“Ho iniziato a sviluppare questo quando ero alla scuola di medicina“, ha detto a BBC Radio 5 Live.

“Quest’estate, quando ci sono stati molti attacchi con acido nelle notizie, mi è venuta voglia di rivisitare l’idea e finirla”.

“Ecco perché sono arrivata a questo punto adesso. È perché è un problema per me vivere in questo paese”.

Ha spiegato che l’aggiunta del composto al trucco usato non dovrebbe cambiare la resa del prodotto.

Come funziona il fondotinta anti acido?

“Funziona molto bene. Si stende come un normale fondotinta. Puoi applicarlo e usare anche altri cosmetici, come eyeliner, mascara, rossetti e smalti per unghie“.

La dotoressa di Bradford ha dichiarato di essere in attesa di approvazione da parte dell’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ma ha insistito sul fatto che il prodotto è stato testato e funziona.

La Ahmed spera di portare i prodotti nei negozi entro la prossima estate. Gli attacchi con l’acido stanno aumentando in diverse parti del mondo e un prodotto del genere – se realmente efficace – potrebbe fare la differenza per le vittime.