Fondi Lega, confermata la confisca di 49 milioni di Euro per Umberto Bossi

Dopo cinque ore di camera di consiglio sui Fondi Lega è arrivata la conferma sulla confisca del 49 milioni di Euro. Ecco tutti i dettagli

Una vicenda quella dei Fondi Lega molto particolare, con la netta decisione della confisca di 49 mila Euro senza passare dal via. Ma come è successo?

La confisca del 49 mila Euro

Umberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito il reato è stato prescritto per truffa. Belsito è inoltre responsabile del reato di appropriazione indebita con una riedeterminazione in Corte D’Appello a data da definire.

Una decisione emersa dopo ben cinque ore di camera di consiglio, dove è stata confermata la confisca di 49 milioni alal Lega, facendo cadere quelle personali. Restano bloccati per ora alcuni risarcimenti che dovrebbero andare a favore delle partici civili di Senato e Camera.

Il Ministro dell’Interno appena appresa la notizia in questione ha commentato prontamente:

“sono anni che vanno avanti con questi 49 milioni. a me non cambia la vita”

La sentenza per i Fondi e Bossi

In realtà per Belsito era stata richiesta, da parte del sostituto procuratore generale della Cassazione, una conferma per la condanna di 3 e 9 mesi e 1 anno e 10 mesi per Umberto Bossi.

Si è parlato di alcune condotte truffaldine che sono ben distanti da una appropriazione indebita:

“l’impianto probatorio è privo di incertezze da non poter essere messo in discussione”

Secondo quanto emerso questi soldi sarebbero stati utiizzati per spese personali della famiglia Bossi, nonché per l’acquisto della Laurea del figlio Renzo – come da cartellina con la scritta “Family” emersa già negli anni passati.