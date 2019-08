Fondi di caffè: ecco come usarli nella tua beauty routine

Assapora la tua tazza di caffè al mattino, quindi recupera i fondi di caffè per dare una scossa alla tua routine di bellezza.

Migliora il colore dei tuoi capelli

Aumenta la ricchezza del colore dei tuoi capelli castani senza l’uso di sostanze chimiche creando un semplice trattamento coi fondi di caffè.

Mescola un cucchiaino (o due, a seconda dello spessore e della lunghezza dei tuoi capelli) di fondi di caffè raffreddati in un po’ di balsamo e applicalo sui tuoi capelli appena lavati.

Lascialo riposare per non più di cinque minuti, quindi risciacqua abbondantemente con acqua fredda per sigillare la cuticola dei capelli. La colorazione temporanea non è raccomandata sui capelli più chiari.

Aggiungi lucentezza ai capelli e stimola la crescita