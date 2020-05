Dramma a Foligno: una bimba di appena 3 anni è scomparsa nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, mentre giocava con i suoi cani.

Sono ore di apprensione a Capodacqua, in provincia di Foligno. Una bimba di 3 anni è scomparsa mentre giocava all’aperto con i cani di famiglia. Perlustrata l’intera zona anche in elicottero.

Bimba scomparsa a Capodacqua

Una bimba di appena 3 anni è scomparsa nelle prime ore del pomeriggio da Capodacqua, in provincia di Foligno. La piccola, come riferisce anche Fanpage, stava giocando con i cani di famiglia all’aperto, quando di lei si sono perse improvvisamente le tracce.

Immediate sono scattate le ricerche in tutta la zona, anche con un elicottero, ma della bimba scomparsa, almeno per ora, nessuna traccia.

Non è ancora chiara la dinamica della sparizione, ma sembra che la bambina stesse giocando con i suoi cani, quando è sparita nel nulla.

Nelle ricerche sono impiegati molti uomini e mezzi. In apprensione l’intera comunità di Capodacqua, dove la piccola vive con la sua famiglia.

La vicenda del piccolo Diego

Lo scorso marzo il piccolo Diego, 3 anni, era scomparso da Matera, mentre si trovava in casa con i suoi genitori.

Il piccolo, al momento della scomparsa, era a casa con i suoi genitori, imprenditori agricoli.

il corpo senza vita del bimbo venne ritrovato la mattina seguente alla scomparsa, nei pressi del fiume Bradano.

L’ipotesi più plausibile è che il piccolo si fosse avvicinato al fiume e fosse stato poi travolto dall’acqua.