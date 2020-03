Focaccia deliziosa al rosmarino: 3 ingredienti in 4 minuti

La focaccia al rosmarino morbida e appetitosa pronta in 4 minuti: la ricetta lampo utilissima se hai poco tempo.

La focaccia è un tipo di pane che si presenta basso, ottimo per essere mangiato farcito con dell’affettato o per accompagnare secondi piatti gustosi!

La nostra focaccia al rosmarino è semplice e veloce da preparare: pochi ingredienti, poco tempo e zero lievitazione!

Useremo il lievito istantaneo per torte salate in modo tale da non dover aspettare che l’impasto fermenti e aumenti di dimensione, lo farà da solo in cottura.

Aggiungete dei pomodori pachino al condimento della focaccia prima di infornare, sarà ancora più gustosa!

Focaccia al rosmarino: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

500 g farina 00

300 ml acqua temperatura ambiente

15g sale fino

1 cucchiaio raso di zucchero semolato

olio extravergine di oliva q.b.

sale grosso q.b.

rosmarino q.b.

1 lievito istantaneo per torte salate

Procedimento

Preriscaldate il forno a 190°. Unite prima in una ciotola farina, lievito e zucchero. Aggiungete l’acqua tiepida, 3 cucchiai di olio evo e il sale fino: incorporandoli poco alla volta, mescolate fino ad ottenere un impasto liscio e d omogeneo. Foderate una teglia da forno con della carta forno e cospargetela con un po’ di olio evo, ungete bene tutta la superficie aiutandovi con le mani. Stendete il panetto di focaccia nella teglia fino ai bordi. Usando i polpastrelli premete leggermente sulla superficie dell’impasto per creare le classiche cunette della focaccia. In un bicchiere versate 3 cucchiai di olio e 2 di acqua, spennellate la superficie con questo mix così da creare in cottura una deliziosa crosticina. Cospargete la focaccia di sale grosso (poco altrimenti risulterà salata) e dei ciuffetti di rosmarino Infornate a 190° per 10 minuti nel ripiano più basso a contatto con la base del forno e poi gli ultimi 15 minuti spostatelo nel ripiano centrale a 190°.

Consigli e Varianti della Focaccia

La focaccia al rosmarino è già molto appetitosa da sola ma potreste gustarla con:

mortadella e provolone: per gli amanti dei sapori forti!

per gli amanti dei sapori forti! mozzarella e prosciutto crudo : per chi ama i grandi classici!

: per chi ama i grandi classici! philadelphia e petto di tacchino: per chi ci tiene a mantenere la linea!

Vi proponiamo delle varianti altrettanto deliziose, basterà sostituire il rosmarino con queste alternative:

pomodorini datterini, basilico oppure origano

olive nere denocciolate

olive verdi dolci denocciolate

cipolla tagliata sottile

Scegliete come condire la vostra focaccia, buon appetito!

