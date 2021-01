Focacce ripiene con pomodoro, la ricetta per prepararle in padella

La ricetta per preparare delle gustose focacce ripiene con pomodoro, in pochi minuti servendoti di una padella.

Tra i tanti spuntini che si possono preparare, velocemente, in casa e sopperire al senso di fame che può venire in ogni momento della giornata, ci sono le focacce ripiene con pomodoro.

Questo gustoso piatto si può preparare in padella, in pochi minuti, sia per pranzo che per cena, se non si ha voglia di perdere molto tempo tra i fornelli.

Se l’idea vi piace, vi forniamo la ricetta per preparare questo semplice piatto a casa in pochi istanti.

Focacce ripiene con pomodoro: gli ingredienti

Al fine di preparare delle gustose focacce ripiene con pomodoro, dobbiamo munirci dei seguenti ingredienti che basteranno per la realizzazione di 10 focaccine.

200 g di farina

100 g acqua tiepida

1 cucchiaio d’olio evo

1 cucchiaino raso di bicarbonato

1 presa di sale

10 cucchiai di sugo di pomodoro

basilico q.b.

Una volta racimolati gli ingredienti necessari per realizzare le focaccine, non ci resta che procedere alla realizzazione di questo sfizioso spuntino.

Focacce ripiene con pomodoro: procedimento

Mettiamo la farina in una ciotola aggiungendovi il bicarbonato. Inseriamo, poi, il sale e iniziamo a mescolare, per poi aggiungere l’olio a filo e l’acqua.

Fatto ciò, dobbiamo mescolare tutto, in maniera veloce, al fine di ottenere un impasto omogeneo e bello sodo.

Una volta ottenuto tale impasto, stendiamolo su un ripiano infarinato. Prendiamo un coppapasta e iniziamo a formare i dischetti che comporranno le nostre focaccine rotonde.

Su cinque dischetti, mettete un cucchiaio di sugo di pomodoro cotto e una fogliolina di basilico per poi chiuderli con le restanti metà. Schiacciamo bene sui bordi, al fine di farle aderire, per non far uscire all’esterno il pomodoro.

Fatto ciò, prendiamo una pentola e scaldiamo un cucchiaio di olio e facciamo cuocere le focacce per pochi minuti, girando i vari lati.