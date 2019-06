Paura per Florijana Ismaili, calciatrice della nazionale svizzera: scomparsa nel nulla

Florijana Ismaili, la campionessa della nazionale svizzera di calcio è scomparsa nel nulla da ieri. Ecco i dettagli della tragica vicenda

Florijana Ismaili è la campionessa della nazionale svizzera per la quale si sono perse le tracce dalla giornata di ieri. Grande apprensione e timore di non trovarla più in vita.

La scomparsa della calciatrice svizzera

Il Club svizzero di Berna ha annunciato che la centrocampista dello Young Boys è scomparsa a Como. Una notizia che ha lasciato sgomenti non solo i tifosi ma anche gli utenti, che sperano in un lieto fine seppur difficile da realizzare.

Cosa è accaduto alla campionessa? La ragazza si trovava sul lago di Como e si è tuffata direttamente dalla barca su cui stava navigando, senza fare ritorno in superficie.

Immediata la richiesta di soccorso e la Polizia non si ferma, cercando di capire dove possa essere finita e cosa possa essere successo:

“siamo molto preoccupati ma non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio”

Questo il comunicato della squadra di calcio di appartenenza della giovane ragazza, che evidenzia di dare tutte le informazioni alla famiglia lasciando per ora da parte i media.

La notizia che si era diffusa nella giornata di ieri parlava genericamente di una donna, scomparsa tra le acque del lago: solo oggi sono state divulgate le generalità.