Flora Canto, prima di Enrico Brignano, fu tradita in diretta tv al...

La bellissima moglie del comico romano ha annunciato la gravidanza, ma la ricordate ai tempi del Grande Fratello? Eccola!

In molti conoscono gli ultimi progetti di conduzione di Flora Canto e la sua relazione appassionante con l’attore Enrico Brignano.

In pochi, però, ricordano il suo passato da tronista a Uomini e Donne e da fidanzata tradita da un concorrente del Grande Fratello.

Prima che diventasse nota, infatti, Flora fece una piazzata negli studi di Canale 5, contro il fidanzato dell’epoca, colpevole di esserle stato infedele. Ricordiamo quel momento.

Flora Canto tradita in diretta tv

Era il 2006 quando il fidanzato di Flora Canto decideva di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello.

All’epoca, non c’erano vip, ospiti e super sorprese, ma dei semplici ragazzi che si mettevano in gioco e che speravano in un futuro nel mondo dello spettacolo.

Tra questi, anche il fidanzato di una giovanissima Flora, che le aveva giurato amore eterno proprio prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

In corso d’opera, però, le cose sono cambiate, e quel ragazzo, che tutti noi conosciamo, le è stato infedele di fronte a milioni di italiani.

Chi è l’ex fidanzato della conduttrice

Quello che all’epoca era il fidanzato della moglie di Enrico Brignano altri non era che un conduttore di Mediaset famosissimo.

Ammirato da tutti, ha condotto varie edizioni di Temptation Island e ha pure preso parte ad Amici Celebrities.

Attualmente, è impegnato con la bellissima modella Pamela Camassa. Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Filippo Bisciglia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia)

All’epoca, Flora Canto e Filippo Bisciglia stavano insieme, prima che lui la tradisse con Simona Salvemini.

Flora avrebbe in seguito iniziato un percorso da tronista a Uomini e Donne proprio per riprendersi da quell’amore naufragato, che l’aveva fatta tanto soffrire.