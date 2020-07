La tronista Giovanna Abate dimentica Sammy Hassan con un ballerino di Amici? La segnalazione di una fan scatena un terremoto di gossip.

Giovanna Abate dimentica i dolori di Uomini e Donne. Dopo aver avuto una love story lampo con Sammy Hassan, sembra che la venticinquenne romana abbia trovato il modo di consolarsi con un nuovo partner.

La liaison amorosa tra Giovanna e Sammy è durata meno del loro percorso negli studi televisivi di Uomini e Donne. I fan della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, hanno avanzato dei sospetti e messo in dubbio l’autenticità dei loro sentimenti.

Sui principali siti di gossip e social network si vocifera che Sammy Hassan stia dando una nuova chance alla sua ex moglie. Mentre per ciò che concerne Giovanna Abate, pare sia stata pizzicata a Capri con un nuovo uomo.

Nuovo amore per Giovanna Abate? Corrono le indiscrezioni

I volti noti di Uomini e Donne, così come gran parte dei personaggi televisivi, non godono di grande privacy. Per loro risulta difficoltoso frequentare persone che non fanno parte del loro stesso mondo.

Capita quindi che i protagonisti delle trasmissioni di Maria De Filippi si fidanzino tra loro, poiché frequentano gli stessi ambienti e comprendono fino in fondo tutte le pressioni mediatiche a cui sono sottoposti quotidianamente.

Il nuovo partner di Giovanna Abate potrebbe essere legato a doppio filo a Maria De Filippi, conduttrice suprema di Canale 5. Di chi si parla? Di Umberto Gaudino, ballerino professionista del talent show Amici.

Giovanna Abate e Umberto Gaudino avvistati a Capri: la segnalazione

Giovanna Abate avrebbe un flirt clandestino con Umberto Gaudino? L’indiscrezione è partita da una fan di Uomini e Donne, che ha inoltrato la segnalazione all’influencer di Instagram Deianira Marzano.

Gli indizi raccolti dalla fan seguono una pista ben precisa. Oltre agli scambi di like tra la tronista e il ballerino, i due sarebbero stati avvistati insieme sulla stessa barca al largo di Capri.

Che sia realmente Umberto il misterioso uomo con cui Giovanna è stata avvistata nelle scorse ore? Il popolo del web non nutre più dubbi. Tra Giovanna Abate e Umberto Gaudino potrebbe esserci molto più che un’innocente amicizia.