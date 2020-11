Tra le pagine del settimanale Chi, Flavio Briatore smentisce con veemenza le nozze bis con la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci.

La bombetta di gossip l’ha sganciata Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Durante una conversazione tra coinquilini, la showgirl calabrese ha confidato di aver ricevuto una seconda proposta di matrimonio dal suo ex marito Flavio Briatore.

Ma in queste ultime ore ecco che arriva fulminea la smentita del diretto interessato. Questo è quanto riporta lo storico quotidiano Il Secolo XIX:

“Elisabetta Gregoraci ha preso un due di picche dall’ex marito Flavio Briatore. Che al patinato “Chi”, con due paroline secche ha smentito l’ex moglie soubrette”

Flavio Briatore smentisce le nozze bis con Elisabetta Gregoraci

Come ha anticipato dal settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip”, l’ex manager di Formula Uno e stimato imprenditore non avrebbe alcuna intenzione di convolare nuovamente a nozze con la sua ex partner.

Il settantenne piemontese ha smentito ogni possibile rumors su un secondo matrimonio con la soubrette. Insomma, una fake news ben vestita da verità, diffusa da una Elisabetta Gregoraci in buonafede che potrebbe aver mal interpretato le intenzioni del suo ex coniuge.

Nonostante non faccia segreto della ritrovata sintonia con la sua ex moglie, Flavio Briatore sembra molto sicuro riguardo alla sua posizione. Di convolare nuovamente a nozze con Elisabetta Gregoraci non se ne parla neanche.

Dopo la smentita pubblicata dalla rivista di Alfonso Signorini, il businessman torinese ha preso un jet privato con suo figlio Nathan Falco ed è partito in dire di Dubai. A testimoniare i suoi spostamenti, un aggiornamento postato sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Insomma, sembra proprio che Mister Briatore voglia godersi la sua ritrovata vita da single. Nessun matrimonio dunque, ma grande serenità e rispetto nei riguardi della madre di suo figlio.

Appare del tutto evidente che l’imprenditore non senta la necessità e il desiderio di ripetere tale esperienza. Evidentemente su quel fronte ha già dato. Una volta basta e avanza.