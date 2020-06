“Temptation Island Vip? No, grazie”. Il vero motivo del no di Flavio...

Cosa c’è dietro al no di Flavio Montrucchio a “Temptation Island Vip”? Perché l’ex vincitore del Grande Fratello rifiuta di partecipare al love game di Canale 5?

Il sunto è: Temptation Island Vip, no grazie. In queste settimane impazza il toto-nomi per il cast della nuova edizione di Temptation Island Vip, a cui prenderanno parte importanti coppie del mondo della tv e non solo.

Molto spazio viene dedicato ai partner più famosi dell’attuale panorama televisivo italiano, soprattutto a quelli provenienti da trasmissioni Mediaset, come Uomini e Donne e Grande Fratello. Tra questi annoveriamo Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.

Flavio Montrucchio dice no al programma “Temptation Island Vip”

A differenza di tanti ex concorrenti del Grande Fratello che non ci hanno pensato due volte a partire per il resort Is Morus Relais, l’ex vincitore del GF 2 Flavio Montrucchio ha declinato l’offerta. Ma perché un personaggio nato grazie ad un reality show dovrebbe rifiutare a priori un’analoga trasmissione televisiva?

Non è stato forse il Grande Fratello a regalargli popolarità e permettergli di intraprendere una brillante carriera nel mondo dello spettacolo? Ad avanzare tale quesito ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv attraverso un’interessante intervista:

“Non accetterei. E’ da tempo che non faccio reality show e ne ho rifiutati tanti. Non mi sembrerebbe un passaggio giusto ora che sono concentrato sulla mia carriera da conduttore (…) Non potrei mai lasciare i miei figli, ancora piccoli, da soli a casa per andare con mia moglie in tv”

Il quarantacinquenne torinese dice un no categorico a Temptation Island Vip. Nulla di fatto quindi? Non c’è la remota possibilità che, forse, la coppia Montrucchio-Mancini in realtà ci stia facendo un pensierino?

Il conduttore di Real Time non sembra affatto affascinato dall’idea di tornare in tv in veste di concorrente di reality. Flavio Montrucchio non intende regredire professionalmente, ma preferisce maturare esperienze televisive in qualità di conduttore e/o attore.