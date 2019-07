Flavio Insinna, ‘Per un’operazione delicata ho chiesto la grazia’: la drammatica testimonianza a Una Voce per Padre Pio

Il presentatore de L’Eredità ha raccontato un dramma vissuto e la testimonianza choc relativo al dramma della sorella, l’inviato svela tutto

Flavio Insinna si è messo al timone di una trasmissione di grande interesse per le persone di fede, Una voce per Padre Pio. L’invaiato ha raccontato il dramma familiare che si cela dietro la fede.

Flavio Insinna, il dramma familiare: il racconto choc dell’inviato

Chi ha una grande fede può sperare sempre nell’aiuto e nel conforto di Dio. Questo è il messaggio che trasuda da una sentita testimonianza. A Una Voce per Padre Pio, Flavio Insinna ricorda a tutti i valori del grande Santo e della fede. Stasera, venerdì 5 luglio 2019, a partire alle 21.25 su Rai1 si apre lo spettacolo dedicato a San Pio da Pietrelcina.

Francesco Testi, in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTv uscito in edicola la settimana scorsa, ha rivelato di un momento molto difficile vissuto dalla sua famiglia qualche anno fa, a causa del quale si è trovato a pregare proprio San Pio pregando per una grazia. L’attore ha infatti confessato:

Mia sorella ha dovuto subire un’operazione molto delicata alla schiena, che aveva grossi margini di rischio. Io e mia madre ci siamo rivolti a San Pio… e l’intervento è andato benissimo.

Francesco Testi e la fede: “Prego tutti i giorni”

Flavio Insinna, sempre nella medesima intervista, ha confessato di pregare San Pio tutti i giorni:

“Essere atei è facile. La fede richiede impegno ed è una responsabilità. Io ho fede e il mio impegno lo manifesto anche prendendo parte ad Una voce per Padre Pio”

E a poi aggiunto:

Questo programma da vent’anni dà voce alla speranza raccogliendo fondi per chi ne ha bisogno […] Ho iniziato a collaborare con Una voce per Padre Pio nel 2014: l’esperienza mi ha toccato in modo profondo, perciò mi sono legato al Santo per sempre, divenendo in tutto e per tutto un suo devoto.

Insomma, Flavio Insinna non poteva trovare inviato migliore. Il conduttore ritorna sul piccolo schermo ad un mese dalla fine de L’Eredità avvenuta più di un mese f, affermando:

“Seguiteci e date il vostro contributo con un sms al 45531”.

Il programma ha una causa benefica. Con un piccolo contributo si possono aiutare persone in difficoltà che vivono i propri danni confidando nell’aiuto di chi ha un buon cuore e crede in Dio.