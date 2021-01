Flavio Insinna svela il compagno di sempre: la dolce dedica

Il conduttore ha postato una foto che svela a tutti il nome e il volto del suo compagno di sempre. Si tratta di un famosissimo attore della televisione.

Flavio Insinna aggiorna il suo profilo Instagram e lo fa dando una notizia che nessuno dei suoi fan si aspettava.

Il conduttore è inserito nel mondo dello spettacolo da anni, ma nessuno sapeva che il suo migliore amico fosse proprio un celebre attore comico della televisione.

L’artista, di recente, ha anche compiuto 70 anni! Ecco di chi si tratta!

Flavio Insinna svela il suo compagno d’avventure di sempre

Il noto conduttore televisivo ha postato su Instagram, di recente, uno scatto che lo ritrae in compagnia del suo migliore amico.

Per Flavio, si tratta di un vero e proprio rapporto intimo, che si potrebbe definire addirittura viscerale! Un’amicizia che va avanti da molti anni e che ha regalato tante emozioni a entrambi.

Il rapporto è nato da talmente tanti anni che è impossibile contarli!

La foto che rivela tutto

Qualche settimana fa, Flavio Insinna ha pubblicato una foto che ha svelato il volto e il nome del suo migliore amico.

Si tratta di un amatissimo attore della televisione italiana, un comico conosciuto da tutti, che entra spesso nelle case degli italiani.

Da anni presente in Don Matteo, non può mancare anche in Che Tempo Che Fa.

Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Nino Frassica!

Flavio Insinna e Nino Frassica compaiono spesso insieme in tv, ma nessuno sapeva che ricoprissero ruoli davvero importanti anche nella realtà della vita quotidiana.